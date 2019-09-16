UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda mücadele edecek olan M.Başakşehir, ilk maçında İtalya deplasmanında Roma ile karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçta İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez düdük çalacak. Fernandez’in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.



