Fenerbahçe'ye Alanya şoku! 3-1

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kaybetti.
Mücadelede Alanyaspor'un gollerini 45+3. dakikada ve 46. dakikada Cisse, 63. dakikada Fernandes attı. Fenerbahçe'nin tek golünü 39. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti.
Bu sonuçla 4'te 4 yapan Alanyaspor 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.