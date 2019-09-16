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Fenerbahçe'ye Alanya şoku! 3-1

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

Spor / 16 Eylül 2019 Pazartesi 21:50
Fenerbahçe'ye Alanya şoku! 3-1
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Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kaybetti.

Mücadelede Alanyaspor'un gollerini 45+3. dakikada ve 46. dakikada Cisse, 63. dakikada Fernandes attı. Fenerbahçe'nin tek golünü 39. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Alanyaspor 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.

FenerbahçeSüper LigAlanyaspor


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