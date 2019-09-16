Fenerbahçe'ye Alanya şoku! 3-1

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kaybetti.



Mücadelede Alanyaspor'un gollerini 45+3. dakikada ve 46. dakikada Cisse, 63. dakikada Fernandes attı. Fenerbahçe'nin tek golünü 39. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti.



Bu sonuçla 4'te 4 yapan Alanyaspor 12 puanla zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise 7 puanla 3. sırada yer aldı.