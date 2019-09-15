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Trabzon 1 puanla yetindi

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Maç 2-2 beraberlikle sona erdi

Spor / 15 Eylül 2019 Pazar 21:47
Trabzon 1 puanla yetindi
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Fırtına, henüz 17'de Novak ile öne geçse de ilk devrenin son dakikalarında kalesini gole kapatamadı. Stancu'nun 45'de attığı gol 45 dakikanın skorunu belirledi.

İkinci yarıya da iyi başlayan Trabzonspor, 57'de Nwakaeme'nin ceza sahası içerisinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Sörloth, topu ve kaleci Ertaç'ı ayrı köşelere göndermeyi başardı, takımını öne geçirdi.

Skoru belirleyen isim ise 84'de Sessegnon oldu ve maç 2-2 sona erdi.

TrabzonsporSüper LigGençlerbirliği


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