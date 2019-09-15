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Serdar Adalı'nın acı günü

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı’nın dün vefat eden annesi Özen Adalı, Adana Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Spor / 15 Eylül 2019 Pazar 14:54
Serdar Adalı'nın acı günü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Beşiktaş ikinci başkanı Serdar Adalı’nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı’nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi.

Daha sonra Adana Asri Mezarlığı’na götürülen merhumenin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Adalı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye merhumenin yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı’yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Fikret OrmanMurat SancakAdana DemirsporFatih TerimBayram Akgül


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