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Nihat Özdemir 19.05 ile ilgili Beyaz Futbol'a konuştu

TFF Başkanı Nihat Özdemir futbol gündemine bomba gibi düşen 19.05 olayı ile ilgili olarak ilk açıklamaları Beyaz Tv'nin sevilen programı Beyaz Futbol'a yaptı

Spor / 14 Eylül 2019 Cumartesi 23:37
Nihat Özdemir 19.05 ile ilgili Beyaz Futbol'a konuştu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir futbol gündemine bomba gibi düşen 19.05 olayı ile ilgili olarak ilk açıklamaları Beyaz Tv'nin sevilen programı Beyaz Futbol'a yaptı.

TFF hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Özdemir, '19.05'te açıklanmasını bende istemezdim. Biz sitemize 18.58'de koymuşuz. Takip eden işlemler devam etmiş ve maalesef 19.05'te twitter hesabında yayımlanmış. Bu kasıtlı bir şekilde yapılmışsa soruşturmamızı açarız. Üzerine gideriz' 

Bunun Galatasaray tarafının söylediği gibi bir komplo olmadığına inandığını söyleyen Özdemir, 'Bunun şahsıma yapılmış bir hareket olduğunu düşünmüyorum' dedi. 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in TFF yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamaları da değerlendiren Özdemir, ' Biz cevap vermemiz icap ederse çıkar cevap veririz. Kendi bileceği iştir. Ne isterse yapabilir. Aziz Yıldırım da TFF'den yüksek bir ceza aldığında benim istifa etmem gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Biz İşimize devam ettik. Aziz Yıldırım en yüksek cezasını benim TFF'de Başkan Vekili olduğum zaman almıştır. Kamuoyunda yapılan bu açıklamalar Türk Futbolu'na zarar veriyor' ifadelerini kullandı. 

Kendisine yeni sezonda hakemlerin performansı sorulan Başkan Özdemir hakemlerden gayet memnun olduğunu ifade etti. 












Beyaz TvBeyaz FutbolNihat Özdemir


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