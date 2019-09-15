Beyaz Gazete Ana Sayfa

Altay seriye bağladı

TFF 1. Lig’de deplasmanda Boluspor’u deviren Altay, sezonun ilk üst üste galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı.

Spor / 15 Eylül 2019 Pazar 12:16
Altay seriye bağladı

Sezona Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan ancak ardından toparlanan Altay, deplasmanda Boluspor’u da devirmeyi başardı. Rakibini 2-0’la geçen siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez dış sahada kazanırken, üst üste 2. galibiyetini de aldı. Sait Karafırtınalar’ın öğrencileri, ligin 3. haftasında Balıkesirspor’u Abdülkerim attığı golle mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde üst üste 2. kez kazanan siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça çıkardı. Boluspor önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Çok pozisyon bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik skor daha farklı olabilirdi. Galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi.

TATOS SİFTAH YAPTI

Boluspor karşısında 50. dakikada fileleri havalandıran Altay’ın Yunan yıldızı Andreas Tatos, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Geçen sezon devre arasında Elazığspor’dan gelen deneyimli orta saha oyuncusu bu sezonun siftahını Bolu’da yaparken, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Putsila ise bu sezon gol sayısını 2’ye çıkardı. Tecrübeli oyuncu bu sezon 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da fileleri havalandırmıştı.

(Tolga Tahçı/İHA)

ÜmraniyesporBolusporTeknik DirektörİstanbulsporSait Karafırtınalar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar