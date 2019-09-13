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Galatasaray Taraftarından TFF'nin kararlarına tepki

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı. Taraftarlar ayrıca çeşitli pankartlar açarak kararları protesto etti.

Spor / 13 Eylül 2019 Cuma 20:48
Galatasaray Taraftarından TFF'nin kararlarına tepki

Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa maçında Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemde verdiği kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı', ‘Biz buradayız, durdursanıza Galatasaray'ı', ‘Galatasaray tek, siz hepiniz' ve ‘Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak' ve ‘Galatasaray'ın Galatasaray'dan başka dostu yoktur' pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu.

Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.




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