Galatasaray, Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golü; 38. dakikada dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao kaydetti.



Kolombiyalı yıldız ilk resmi maçında ağları sarsarken, golün ardından 'Metin Oktay' selamı verdi. Bu sonucun ardından Galatasaray 7 puana yükseldi. Lige kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa ise 1 puanda kaldı.







LEMİNA SAKATLANDI



Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini ev sahibi Galatasaray gerçekleştirdi. 30. dakikada Mario Lemina oyundan çıkarken, Ömer Bayram yerine giren isim oldu. Bir pozisyonda sakatlık geçiren Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kenara aldığını belirtildi.Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Sarı-Kırmızılılara galibiyeti getiren golü; 38. dakikada dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao kaydetti.







SAHASINDA YİNE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü.



Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.



Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.



Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.







