Beyaz Gazete Ana Sayfa

Vedat Muriç fiyatını katladı

Tottenham, Atletico Madrid ve Lazio gibi takımların radarına giren Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in serbest kalma bedeli 50 milyon euro olacak.

Spor / 12 Eylül 2019 Perşembe 21:56
Vedat Muriç fiyatını katladı

Fenerbahçe yönetimi, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok dev kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.

26 MAÇTA 17 GOL ATTI

Öte yandan İngiltere karşısında gösterdiği performansla yıldızlaşan Vedat Muriç için Atletico Madrid gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek. 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol attı.


2020 Avrupa ŞampiyonasıAtletico MadridFenerbahçeİngiltereAlanyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar