Vedat Muriç fiyatını katladı

Fenerbahçe yönetimi, 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok dev kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.



26 MAÇTA 17 GOL ATTI



Öte yandan İngiltere karşısında gösterdiği performansla yıldızlaşan Vedat Muriç için Atletico Madrid gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı tribünden takip edecek. 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol attı.





