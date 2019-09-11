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Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı.

Spor / 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:43
Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

13 EYLÜL CUMA

20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık

14 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus

20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler

15 EYLÜL PAZAR

17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan

16 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

İstikbal MobilyaYeni MalatyasporMedipol BaşakşehirGençlerbirliğiMerkez Hakem Kurulu


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