Türkiye, Moldova'da rahat kazandı!

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde cumartesi günü Andorra'yı 1-0'lık skorla yenen A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova karşısında adeta şov yaptı.



DENİZ TÜRÜÇ'TEN ENFES FRİKİK GOLÜ



Milli Takımımız; 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç'ün harika frikik golüyle 3-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen golü ise 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.







FRANSA'YLA BERABER ZİRVEDEYİZ



Millilerimiz mücadeleyi 4-0 kazanarak Fransa ile birlikte grupta puanını 15'e çıkardı ve zirveyi paylaştılar. İzlanda, Arnavutluk'a karşı 4-2'lik şok bir yenilgi alırken bu sonuç, milliler adına avantaj oldu. İzlanda 12 puanda kaldı. Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de içerde Arnavutluk ile yapacak.



