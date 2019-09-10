Beyaz Gazete Ana Sayfa

Türkiye, Moldova'da rahat kazandı!

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. İzlanda'nın deplasmanda Arnavutluk'a kaybetmesiyle Türkiye ve Fransa grupta 15 puanla liderlik yarışında yalnız kaldı.

Spor / 10 Eylül 2019 Salı 21:48
Türkiye, Moldova'da rahat kazandı!
Foto Galeri için tıklayın

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde cumartesi günü Andorra'yı 1-0'lık skorla yenen A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova karşısında adeta şov yaptı.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN ENFES FRİKİK GOLÜ

Milli Takımımız; 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç'ün harika frikik golüyle 3-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen golü ise 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.



FRANSA'YLA BERABER ZİRVEDEYİZ

Millilerimiz mücadeleyi 4-0 kazanarak Fransa ile birlikte grupta puanını 15'e çıkardı ve zirveyi paylaştılar. İzlanda, Arnavutluk'a karşı 4-2'lik şok bir yenilgi alırken bu sonuç, milliler adına avantaj oldu. İzlanda 12 puanda kaldı. Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de içerde Arnavutluk ile yapacak.

Ozan TufanAndorraA Milli TakımıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar