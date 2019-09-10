Türkiye, Moldova'da rahat kazandı!

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. İzlanda'nın deplasmanda Arnavutluk'a kaybetmesiyle Türkiye ve Fransa grupta 15 puanla liderlik yarışında yalnız kaldı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde cumartesi günü Andorra'yı 1-0'lık skorla yenen A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Moldova karşısında adeta şov yaptı.
DENİZ TÜRÜÇ'TEN ENFES FRİKİK GOLÜ
Milli Takımımız; 37 ve 79. dakikalarda Cenk Tosun, 57. dakikada Deniz Türüç'ün harika frikik golüyle 3-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen golü ise 88. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
FRANSA'YLA BERABER ZİRVEDEYİZ
Millilerimiz mücadeleyi 4-0 kazanarak Fransa ile birlikte grupta puanını 15'e çıkardı ve zirveyi paylaştılar. İzlanda, Arnavutluk'a karşı 4-2'lik şok bir yenilgi alırken bu sonuç, milliler adına avantaj oldu. İzlanda 12 puanda kaldı. Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de içerde Arnavutluk ile yapacak.