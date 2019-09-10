Bilardo il birinciliği sona erdi

2 gün boyunca 33 sporcunun birbirinden çekişmeli mücadelelerine sahne olduğu 3’lü gruplar halinde başlayan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği dün yapılan final müsabakasıyla sona erdi.



Rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi olan isim Mehmet Bahçeci olurken, ikinciliği Serkan Can, üçüncülüğü Remzi Turgut, dördüncülüğü ise Mehmet Zorlu kazandı.



Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.