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Sinan Engin hakemlere isyan etti!

Duayen yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi

Spor / 01 Eylül 2019 Pazar 00:50
Sinan Engin hakemlere isyan etti!
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Beyaz TV'nin sevilen programı Beyaz Futbol bu hafta da gündeme bomba gibi düştü. Programda konuşan Duayen yorumcu Sinan Engin Süper Lig'in 3 haftasında çokça konuşulan hakem hatalarını eleştirdi.

'Burdan sesleniyorum MYK'ya sesleniyorum' diyen Engin, "Arkadaşlar yapmayın. Dün de hakem skandalı var bugün de hakem skandalı var. Bugün (Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için) Beşiktaş'ın 3 penaltısı verilmedi. Hakem VAR'a bile gitmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Dünkü (Kayserispor-Galatasaray maçı için) hakeme bakıyorsun. Eyyamlarla dolur bir hakem. Hakemlerimiz sezona kötü başladı" dedi.  

RizesporBeyaz FutbolBeşiktaşSinan Engin


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