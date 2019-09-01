Sinan Engin hakemlere isyan etti!

Beyaz TV'nin sevilen programı Beyaz Futbol bu hafta da gündeme bomba gibi düştü. Programda konuşan Duayen yorumcu Sinan Engin Süper Lig'in 3 haftasında çokça konuşulan hakem hatalarını eleştirdi.



'Burdan sesleniyorum MYK'ya sesleniyorum' diyen Engin, "Arkadaşlar yapmayın. Dün de hakem skandalı var bugün de hakem skandalı var. Bugün (Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için) Beşiktaş'ın 3 penaltısı verilmedi. Hakem VAR'a bile gitmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Dünkü (Kayserispor-Galatasaray maçı için) hakeme bakıyorsun. Eyyamlarla dolur bir hakem. Hakemlerimiz sezona kötü başladı" dedi.