Sinan Engin hakemlere isyan etti!

Duayen yorumcu Sinan Engin, Beyaz Futbol'da Süper Lig'in 3. haftasında yaşanan hakem hatalarını eleştirdi
Beyaz TV'nin sevilen programı Beyaz Futbol bu hafta da gündeme bomba gibi düştü. Programda konuşan Duayen yorumcu Sinan Engin Süper Lig'in 3 haftasında çokça konuşulan hakem hatalarını eleştirdi.
'Burdan sesleniyorum MYK'ya sesleniyorum' diyen Engin, "Arkadaşlar yapmayın. Dün de hakem skandalı var bugün de hakem skandalı var. Bugün (Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı için) Beşiktaş'ın 3 penaltısı verilmedi. Hakem VAR'a bile gitmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Dünkü (Kayserispor-Galatasaray maçı için) hakeme bakıyorsun. Eyyamlarla dolur bir hakem. Hakemlerimiz sezona kötü başladı" dedi.