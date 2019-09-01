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Radamel Falcao İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao İstanbul'a geldi.

Spor / 01 Eylül 2019 Pazar 20:39
Radamel Falcao İstanbul'da
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Sarı-Kırmızılı ekibin uzun süredir transfer etmek için uğraştığı dünya yıldızı Falcao, İstanbul'a geldi. Kolombiyalı golcü uçaktan iner inmez yoğun bir ilgi ile karşınlandı.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Falcao 'Tanrı'ya şükürler olsun, Galatasaray'dayım' ifadelerini kullandı.



Falcao'nun açıklamaları ise şu şekilde: 'Tanrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir yeri ve bu formayı bana nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu an inanılmaz mutluyum.'



Traftar akın etti

 Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu karşılaşmak için havalimanına akın etti.

Sarı-kırmızılı binlerce taraftar, Kolombiyalı futbolcunun geleceği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Güvenlik nedeniyle terminalin girişindeki yolda kurulan barikatın dışında bekletilen taraftarlar, Radamel Falcao lehine tezahüratlarda bulundu.




Galatasaray


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