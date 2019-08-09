Transfer neredeyse bitti

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Ukraynalı sol kanat oyuncusu, dün kendisine Instagram hesabından gönderilen 'Come to Besiktas (Beşiktaş'a gel)' yorumuna siyah ve beyaz renkli emojilerle cevap verirken Alman basını da yıldız ismin transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.



Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 'Konoplyanka için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere.' ifadelerini kullandı. Schalke 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun adı, daha önce de Fenerbahçe'yle anılmıştı.