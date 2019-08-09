Beyaz Gazete Ana Sayfa

Transfer neredeyse bitti

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'nın transferinde artık mutlu sona çok yakınmış gibi görünüyor. Alman basını, Ukraynalı yıldızın Siyah Beyazlılar'a imza atmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Spor / 09 Ağustos 2019 Cuma 11:22
Transfer neredeyse bitti

Beşiktaş, uzun bir süredir peşinden koştuğu Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna katmaya çok yakınmış gibi görünüyor. Ukraynalı sol kanat oyuncusu, dün kendisine Instagram hesabından gönderilen 'Come to Besiktas (Beşiktaş'a gel)' yorumuna siyah ve beyaz renkli emojilerle cevap verirken Alman basını da yıldız ismin transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

Sky Sport Almanya muhabiri Dirk grosse Schlarmann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 'Konoplyanka için Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da devreye girdiğini söylemiştik ve söz konusu transfer artık bitmek üzere.' ifadelerini kullandı. Schalke 04'le bir yıllık daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun adı, daha önce de Fenerbahçe'yle anılmıştı.

SchalkeInstagramAlmanyaFenerbahçeBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar