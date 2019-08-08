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Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Süper Kupa’da Akhisarspor ile oynadığı müsabakada saha olayları neticesinde disiplin kuruluna sevk edildi.

Spor / 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:02
Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Akhisarspor ile Süper Kupa'da oynadığı mücadelede yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin resmi sitesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

'Galatasaray Kulübü'nün 07.08.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor-Galatasaray TFF Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'

Galatasaray


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