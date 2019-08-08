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Beşiktaş sol bekini buldu

Beşiktaş, Guingamp forması giyen 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu transfer etti.

Spor / 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:56
Beşiktaş sol bekini buldu

Beşiktaş, uzun zamandır beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip, Guingamp'ın 24 yaşındaki sol beki Pedro Rebocho'yu transfer etti.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Portekizli sol beki satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Beşiktaş, böylece bu sezon 5. transferini gerçekleştirmiş oldu. Daha önceden Adem Ljajic, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz'i transfer eden Beşiktaş'ta Rebocho, 5. transfer oldu.



ALİ NAİBİ: ''BEKLENTİLERİMİZİN YÜKSEK OLDUĞU BİR FUTBOLCU''

A Spor'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, ''Pedro Rebocho'nun transferi konusunda Guingamp ile anlaştık. Benfica altyapısından yetişmiş, çok istediğimiz ve beklentilerimizin yüksek olduğu oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralıyoruz. Beşiktaş'ta göstereceği performansla yeniden Portekiz Milli Takımı'na yükseleceğine inanıyoruz. Transfer döneminin sonuna kadar eksik olan bölgelerimizi tamamlayacağız.'' sözlerini kullandı.

GEÇEN SEZON FRANSA'DA 12 ASİST YAPTI

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Guingamp formasıyla toplam 43 maça çıkarken 12 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcu, Fransa Ligi'nde de 8 asist yaparken bu alanda ligin en başarılı beklerinden biri oldu.

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