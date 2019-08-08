Beyaz Gazete Ana Sayfa

Trabzonspor avantajlı döndü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Spor / 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:56
Trabzonspor avantajlı döndü
Foto Galeri için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Generali Arena'da oynanan maçı 2-2 sona erdi.

Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga atarken Trabzonspor'un sayılarını 83. dakikada Caleb Ekuban ve 88. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Turun rövanş maçı 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.


TrabzonsporSpartaAvrupa Ligi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar