Trabzonspor avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaştı. Generali Arena'da oynanan maçı 2-2 sona erdi.



Ev sahibinin gollerini 16. dakikada Costa Nhamoinesu ve 68. dakikada Guelor Kanga atarken Trabzonspor'un sayılarını 83. dakikada Caleb Ekuban ve 88. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.



Turun rövanş maçı 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.





