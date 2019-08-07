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Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu

Sezonu üç kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Spor / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:44
Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu
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Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Sarı-kırmızılılar 39. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik sayısını arayan Akhisarspor'un çabaları gol getirmeyince sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.

FATİH TERİM'İN 20. KUPASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.

Tecrübeli teknik direktör, TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 20. kupaya ulaştı.



ÜÇ YENİ TRANSFERİN İLK RESMİ MAÇI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.



GALATASARAY TARAFTARLARI İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Statta taraftarların büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu.

Az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.

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