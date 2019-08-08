Falcao bedavaya Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray yönetimi, uzun süredir peşinden koştuğu Radamel Falcao transferinde mutlu sona çok yakın. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Kolombiyalı golcü, yarına kadar kulübü Monaco ile ilişiğini kesecek. Tecrübeli forvetin İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer için Fransız ekibine bonservis bedeli ödemeyecek.