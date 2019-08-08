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Beşiktaş'ta şok sakatlıklar!

Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın son durumları hakkında açıklamada bulundu.

Spor / 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:40
Beşiktaş'ta şok sakatlıklar!

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir. Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir.'

Burak YılmazGary MedelGökhan GönülAmeliyat


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