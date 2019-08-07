Medipol Başakşehir tur şansını zora soktu

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibinin golünü 53. dakikada Georgios Masouras kaydetti.



Medipol Başakşehir uzatma dakikalarında Edin Visca ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.







Turuncu-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu maçın rövanşı 13 Ağustos'ta oynanancak. Medipol Başakşehir rövanşı iki farklı kazanması ya da 1-0 dışındaki tek farklı galibiyetlerde tur atlayan taraf olacak. Turuncu-lacivertlilerin rövanşı 1-0 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek.



OKAN BURUK VE ÜÇ YENİ TRANSFERİN İLK RESMİ MAÇI



Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına gitmesinden sonra Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, yeni takımı ile ilk resmi maç heyecanını Şampiyonlar Ligi eleme turunda yaşadı.



Medipol Başakşehir'de 3 yeni transfer turuncu-lacivertli takımla ilk resmi maçlarına Olympiakos karşısında çıktı.







Miguel Vieira, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli, Olympiakos karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.



Diğer yeni transferler Carlos Ponck ve Okechukwu Azubuike ise yedek kulübesinde forma şansı bekledi.



VALBUENA YENİDEN TÜRKİYE'DE



Yunan ekibi Olympiakos'un yeni transferlerinden Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena da Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı.



Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti.







TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Turuncu-lacivertli takımın, Olympiakos ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçına taraftarların ilgisi düşük oldu.



Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, yaklaşık 5 bin kişi karşılaşmayı izledi.