Galatasaray-Akhisarspor (Süper Kupa sahibini buluyor)

Maçtan dakikalar;



47' Sol kanattan gelen ortada Burhan Eşer kafayı vurdu ancak Muslera son anda topu kornere çeldi.



46'İkinci yarının başlarında Akhisarspor rakip yarı alana yerleşti. Yeşil siyahlılar bir köşe vuruşu daha kullanacak.



45' İkinci yarı başladı.



İLK YARI SONA ERDİ



39'Belhanda'nın attığı golde asisti yapan isim Seri oldu.



GOL... Galatasaray 1-0 Akhisarspor (Belhanda)



29' Sağ kanattan aldığı topla içeri kateden Jimmy ceza sahasına girmeden etkili bir vuruş yaptı ancak top üstten dışarı gitti.



28'Galatasaray yeniden hazırlık pasları yapıyor. Yeni transfer Seri pas trafiğinde önemli bir rol oynuyor.



25' Akhisarspor'da Vrsajevic en uç noktada görev yapıyor. Galatasaray'da ise en ileride Ryan Babel var.



24'Akhisarspor bu bölüme kadar rakibine boş alan bırakmadı.

21' Mariano'nun kaybettiği topta Galatasaray savunmasının arkasına tehlikeli bir top atıldı. Galatasaray kalecisi Muslera kalesini terkederek Vrsajevic'den önce müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.



19' Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.



17' Jimmy Durmaz sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına girdi ancak savunma topu taça atmayı başardı.



15' İlk 15 dakika geride kalırken Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol kanadı kullanmak istediğini gördük.

13' Akhisarsporlu Burhan Eşer'in şutu direkten auta gitti.



6' Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.



4' G.Saray maça daha etkili başladı. Rakip Akhisarspor ise kontra atak arıyor.



1' Maç başladı.



Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray'da hedef sezonu 3 kupayla tamamlamak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, başkent Ankara'da karşı karşıya geliyor.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel



Akhisarspor: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan