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Fenerbahçe'nin sabrı taşıyor!

Aleksandar Kolarov transferinin kısa sürede bitmesi beklenirken, süreç uzadıkça uzadı. Bu durum, Fenerbahçe’nin sabrını taşırma noktasına geldi.

Spor / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15
Fenerbahçe'nin sabrı taşıyor!

Aleksandar Kolarov transferinin kısa sürede bitmesi beklenirken, süreç uzadıkça uzadı. Bu durum, Sarı- Lacivertliler’in sabrını taşırma noktasına geldi. Roma cephesi, Kolarov’un ısrarına rağmen oyuncuyu satma konusunda isteksiz. Sırp yıldız, sezon sonunda boşa çıkacak. Roma Sportif Direktörü Giuanluca Petrachi, gönderilecek futbolcular konusunda son kararı, transfer çalışmaları bittikten sonra vereceklerini söyledi.

İtalyan basınına göre ise Petrachi’nin şu anki önceliği Edin Dzeko’nun satılması ve yerine Gonzalo Higuain’in alınması. Fenerbahçe’nin ise daha fazla beklemeye niyeti yok. Bu nedenle Kolarov ve menacerleri, İtalyan ekibine baskı yapıyor. Yönetim ise alternatif arayışlarına başladı.

Aleksandar Kolarovİtalyan


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