Fener istedi, Galatasaray kaptı!

Falcao transferini imza aşamasına getiren G.Saray, diğer taraftan Sevilla’ya giden Fernando’nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İdari menajer Şükrü Hanedar, Everton’da forma giyen Morgan Schneiderlin’in transferi için İngiltere’ye gitti. 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun 1 yıllığına kiralanması planlanıyor. Hanedar, 29 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif etti. Öneriye olumlu bakan Everton kararını 1-2 gün içinde bildirecek.