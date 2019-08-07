Everton Cenk Tosun'u gözden çıkarttı

ngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Cenk Tosun'la alakalı flaş bir gelişme yaşandı. SKY Sports'un özel haberine göre, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için bastıran Everton, 70 milyon pound ve takasta McCarthy ve Cenk Tosun teklifini sundu. Ancak Crystal Palace ilginç bir şekilde bu teklife ret yanıtını verdi.



Hücumda Zaha'nın çok daha değerli olduğunu düşünen Crysatl Palace, karşılığında gösterilen Cenk Tosun önerisine sıcak bakmadı. Transferin en popüler isimlerinden olan Zaha, geçen sezonu 34 maçta 10 gol 10 asistle tamamladı. Everton cephesi de hücum hattını Moise Kean'den sonra yeni bir isimle daha takviye etmek istiyor.



Milli futbolcumuz Cenk Tosun'u ise göndermek isteyen Merseyside temsilcisi, kiralık ve takas tekliflerine açık bir durumda.