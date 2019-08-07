Beyaz Gazete Ana Sayfa

Everton Cenk Tosun'u gözden çıkarttı

Everton’da forma giyen Cenk Tosun için flaş bir gelişme ortaya çıktı. Crystal Palace’tan Wilfried Zaha’yı isteyen Maviler, milli futbolcumuzu takasta önerdi ancak ret yanıtı aldı.

Spor / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:25
Everton Cenk Tosun'u gözden çıkarttı

ngiltere Premier Lig'de transfer döneminin kapanmasına saatler kala Cenk Tosun'la alakalı flaş bir gelişme yaşandı. SKY Sports'un özel haberine göre, Crystal Palace forması giyen Wilfried Zaha için bastıran Everton, 70 milyon pound ve takasta McCarthy ve Cenk Tosun teklifini sundu. Ancak Crystal Palace ilginç bir şekilde bu teklife ret yanıtını verdi.

Hücumda Zaha'nın çok daha değerli olduğunu düşünen Crysatl Palace, karşılığında gösterilen Cenk Tosun önerisine sıcak bakmadı. Transferin en popüler isimlerinden olan Zaha, geçen sezonu 34 maçta 10 gol 10 asistle tamamladı. Everton cephesi de hücum hattını Moise Kean'den sonra yeni bir isimle daha takviye etmek istiyor.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'u ise göndermek isteyen Merseyside temsilcisi, kiralık ve takas tekliflerine açık bir durumda.

Cenk TosunEvertonCrystal Palace


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar