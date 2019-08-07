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Beşiktaş'a bomba teklif!

Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı’nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi

Spor / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
Beşiktaş'a bomba teklif!

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'e İtalya'dan teklif var. Transfer döneminin başında 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu kullanılarak bonservisi Torino'dan alınan 27 yaşındaki futbolcuya İtalyanların aşkı bitmiyor. Birçok Serie A ekibiyle adı anılan Ljajic'e Bologna yeni bir teklifle geldi. Çizme ekibi, oyuncu için Beşiktaş'a 9 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu teklif Başkan Fikret Orman tarafından kabul görmedi. Ligin başlangıcına kısa bir süre kala kadro dengelerini bozmak istemeyen Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da sistemine uygun olarak Ljajic'in yanına 10 numara arayışlarını sürdürüyor.

Fikret OrmanTeknik DirektörBoşnakBeşiktaşİtalya


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