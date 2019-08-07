Başakşehir'den Giuliano hamlesi

Mossoro’nun ilerleyen yaşı ve düşen verimini göz önüne alan teknik heyet yönetimden Brezilyalı yıldızın takıma kazandırılmasını istedi. Menajerler aracılığıyla Al Nasr’la temaslar başladı.



Fenerbahçe’deki başarılı performansının ardından 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Güney’in yolunu tutan yıldız futbolcu geçen sezon 30 lig maçı oynadı, 8 gol 7 asist yaptı.



Kiralama planı



Başakşehir, Giuliano’yu kiralık olarak takıma kazandırmaya çalışacak. Al Nasr’da 4 milyon Euro kazanan oyuncunun yıllık maaşının İstanbul ekibi tarafından karşılanması halinde Araplar bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Başakşehir ise maaşın yarısını ödemeyi planlıyor.



Taraflar arasındaki görüşmelerin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor.