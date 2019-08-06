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Falcao transferinde işler karıştı!

İtalyan devi Roma'nın Edin Dzeko'yu Inter'e satması durumunda Galatasaray'ın hedefindeki Falcao'ya yöneleceği iddia edildi. Fransız basını ise Monaco'nun da Dzeko'yu istediğini yazdı.

Spor / 06 Ağustos 2019 Salı 21:24
Falcao transferinde işler karıştı!

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Roma'nın 33 yaşındaki Dzeko için 20 milyon euroluk bir bonservis talep etmesine rağmen Inter'in transferde sona yaklaştığı belirtiliyor. Boşnak golcüyü kaybetmek istemeyen Roma ise onun yerini Falcao'yla doldurmanın peşinde...



MONACO'DA DZEKO SESLERİ

Geçen hafta 'Falcao'nun yanına bir forvet daha alabiliriz' diyen Monaco başkanı Oleg Petrov ise Kolombiyalı forvetin ayrılması durumunda aynı yaştaki Edin Dzeko'yu kadroya katma planı yaptığı belirtildi.

Edin DzekoRadamel FalcaoBoşnakMonacoGalatasaray


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