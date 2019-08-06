Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına iki stoper ve bir 6 numara pozisyonunda oynayan futbolcu katacaklarını söyledi.
Fenerbahçe Kulübünün başlattığı 'Fener Ol' kampanyası kapsamında hayata geçirilen 'WinWin' etkinliğine katılarak otomobil kazanan talihlilere hediyelerini Otokoç -Birmot İstinye Show Room'da düzenlenen törenle veren Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Ali Koç, şöyle konuştu:
'Fenerbahçe olarak bir iş bitmeden transferle ilgili hiçbir açıklama yapmıyoruz. Transferler yaptık ama daha da transfer yapacağız. Eksiklerimizi Audi Cup maçlarında gözlemledik. İki stoper, bir 6 numara alacağız. Hocamız ihtiyaç duyarsa bir transfer daha yapacağız. Bunlar yapmak istediklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğu zaman, FFP kıskacında olduğunuz zaman adımlarınızı dikkatli atmanız gerekiyor. Her zaman istediğiniz, istediğiniz zaman olmuyor. Şunu net söyleyeyim, transfer olacak ancak transfer dönemi devam ediyor. Ana opsiyonlarınızdan biri kiralık olunca kulüpler futbolcularını son ana kadar bırakmıyor. Sezon başladığında tam hazır kadromuz olmayacak. Bunun böyle olacağı belliydi. İlk iki hafta alacağımız sonuçlar bizim transfer politikamızı etkilemeyecek. Transfer henüz bitmedi, 2 Eylül'e kadar devam edecek.'
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'le ilgili gelen soruya ise Ali Koç, 'Volkan'la ilgili karara varınca açıklama yaparız. Onun yeri burası değil.' cevabını verdi.