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Sergen Yalçın'ın Partizan planı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, zorlu maçın hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Partizan maçında Gökhan Töre’ye ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

Spor / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
Sergen Yalçın'ın Partizan planı

Başakşehir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, takımın yeni transferi Tunuslu Ghaylen Chaaleli de antrenmanlarda yer alıyor. Chaaleli’nin Partizan maçı kadrosuna yazıldığı, görev verilmesi halinde oynayabileceği kaydedildi.

Olimpija ile oynanan 2. tur rövanş maçında oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergileyen Gökhan Töre ve fiziksel eksikliğini hızla kapatan Guilherme’yi Partizan maçında ilk on birde düşündüğü belirtilen Sergen Yalçın’ın, taktik antrenmanları da bu yönde gerçekleştirdiği bildirildi.

Yalçın’ın Olimpija maçında sakatlığından dolayı forma giyemeyen Hadebe’ye de savunmada görev verebileceği tahmin ediliyor.

Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmanın ardından 15.40’ta Belgrad’a uçacak ve çalışmalarına burada devam edecek.

Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00’de Stadion Partizana’da Partizan ile karşı karşıya gelecek.

(Mehmet Türel /İHA)

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