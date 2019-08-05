Beyaz Gazete Ana Sayfa

Medipol Başakşehir Krasnodar-Porto maçının galibiyle karşılaşacak

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Spor / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:22
Medipol Başakşehir Krasnodar-Porto maçının galibiyle karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)

Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)

Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)

Lig yolu:

Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)

Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)

Medipol Başakşehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar