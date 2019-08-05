Medipol Başakşehir Krasnodar-Porto maçının galibiyle karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.



Buna göre Medipol Başakşehir, 3. eleme turunu geçmesi halinde Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:



Şampiyonlar yolu:



Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Ferencvaros (Macaristan) - Maribor (Slovenya)/Rosenborg (Norveç)



Cluj (Romanya)/Celtic (İskoçya) - Slavia Prag (Çekya)



Young Boys (İsviçre) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Kopenhag (Danimarka)



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)/Karabağ (Azerbaycan) - PAOK (Yunanistan)/Ajax (Hollanda)



Lig yolu:



Basel (İsviçre)/LASK (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)/Dinamo Kiev (Ukrayna)



Medipol Başakşehir/Olympiakos (Yunanistan) - Krasnodar (Rusya)/Porto (Portekiz)