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Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: 'Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici'

Spor / 04 Ağustos 2019 Pazar 23:45
Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine tepki

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takım ile İspanya arasında yapılan 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Türkoğlu, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, 'Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 57-53 yenilerek ikinci olduğu final karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan bir pozisyonda milli takım, geri saha kararı beklemişti. Ancak mücadelenin hakemleri bu pozisyonda İspanya lehine faul kararı vermişti.

Milli TakımİngilizceTürkiye Basketbol FederasyonuBasketbolHidayet Türkoğlu


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