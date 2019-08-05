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Galatasaray, Altınyıldız Classics İle birlikte yürüyecek

Altınyıldız Classics, bu yıl da Galatasaray'a sponsor olarak Türk futboluna desteğini sürdürecek.

Spor / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:10
Galatasaray, Altınyıldız Classics İle birlikte yürüyecek

Galatasaray Spor Kulübü ile Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ve Altınyıldız Classics tarafından imzalanan sözleşme ile erkek giyiminin köklü markası, bu yıl da Galatasaray'a sponsor olarak Türk futboluna desteğini sürdürecek.

Türk sporuna çeşitli alanlarda destek veren Altınyıldız Classics; Galatasaray Futbol Takımı başta olmak üzere Galatasaray Basketbol ve Galatasaray Voleybol Takımlarının da sponsorluğunu üstleniyor. Ayrıca, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı'na da yine sponsorluk kapsamında destek veren Altınyıldız Classics, bu yıl da Galatasaray takım oyuncuları ve teknik heyeti için sezon boyunca yurt içi ve dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.

Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store'da Altınyıldız Classics imzalı Galatasaray lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.

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