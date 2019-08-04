Beyaz Gazete Ana Sayfa

Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

Demir Grup Sivasspor tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası mücadelesinde 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor-Fenerbahçe maçının saati 20.00’ye alındı.

Spor / 04 Ağustos 2019 Pazar 11:35
Cumhuriyet Kupası maçının saati değişti

Bu yıl Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. 21. Cumhuriyet Kupası’nı müzesine götürmek için Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 10 Ağustos Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan maçın başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati 19.00’dan 20.00’ye alındı.

Kupanın kağıt biletleri ise Kongre Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önünde bulunan Passolig Kart gişelerinde satışı devam ediyor. Bilet fiyatları ise şöyle: Osman Seçilmiş Alt ve Üst Tribünü 5 TL, Maraton Alt ve Üst 10 TL, VIP 20 TL ve misafir takım 10 TL.

PassoligMaratonSivassporFenerbahçeCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar