Beyaz Gazete Ana Sayfa

Falcao'da mutlu son!

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Falcao hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız golcü, kontrollerin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atacak

Spor / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:47
Falcao'da mutlu son!

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao İstanbul'a geliyor.

France Football'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde artık pürüz kalmadı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan yıldız golcü, pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.

Kolombiyalı oyuncu geride bıraktığımız sezonda Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol 2 asist ile oynadı.

Radamel FalcaoMonacoGalatasarayPazar Günü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar