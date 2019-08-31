Falcao'da mutlu son!

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao İstanbul'a geliyor.



France Football'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde artık pürüz kalmadı. Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan yıldız golcü, pazar günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından sarı-kırmızılı takıma imzayı atacak.



Kolombiyalı oyuncu geride bıraktığımız sezonda Monaco formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol 2 asist ile oynadı.