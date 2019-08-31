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Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'ın Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny'yi transfer ettiğini açıkladı.

Spor / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16
Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi transfer ettiğini resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal'den Mohamed Elneny'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel'den İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

'Kulübümüz, Muhammed Elneny'nin kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.'

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