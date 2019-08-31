Beşiktaş bir puanla yetindi

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Kartal, 53'de Vida ile eşitliği yakalasa da galibiyet bulamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Maça Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik yaptı.
Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 53'te Domagoj Vida'dan geldi.
Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikadaki hızlı atağında top direkten döndü, maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün evinde Göztepe'yi konuk edecek.
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