Beşiktaş bir puanla yetindi

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Kartal, 53'de Vida ile eşitliği yakalasa da galibiyet bulamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi