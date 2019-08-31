Beyaz Gazete Ana Sayfa

Beşiktaş bir puanla yetindi

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan Kartal, 53'de Vida ile eşitliği yakalasa da galibiyet bulamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Spor / 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:37
Beşiktaş bir puanla yetindi
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Maça Yaşar Kemal Uğurlu hakemlik yaptı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golünü 37. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydederken Beşiktaş'ın tek golü 53'te Domagoj Vida'dan geldi.

Çaykur Rizespor'un 90+8. dakikadaki hızlı atağında top direkten döndü, maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak; Çaykur Rizespor ise aynı gün evinde Göztepe'yi konuk edecek.

.

Çaykur RizesporSüper LigBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar