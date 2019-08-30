Kayserispor: 2 Galatasaray: 3

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray, 8 kişi kalan rakibini son dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.



Galatasaray'ın gollerini penaltıdan 66. dakikada Belhanda ve 87. dakikada Babel, 90+9. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'da golleri 17. dakikada Henrique ve 90+1. dakikada Umut Bulut attı. Kayserispor'da 65. dakikada Abdennour ile 73. dakikada golü atan Henrique 90+6'da Umut Bulut kırmızı kart görerek takımını 8 kişi bıraktı. Galatasaray'da ise 90. dakikada Emre Mor kırmızı kart gördü.



Öte yandan Ümit Davala kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



Galatasaray bu sonucun ardından 4 puanla 6. sırada yer aldı. Kayserispor ise 1 puanla 14. sırada yer aldı.