Galatasaray'dan 4 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı.



İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.