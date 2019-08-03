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Galatasaray'dan 4 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Panathinaikos’u mağlup etmesiyle bu yaz döneminde oynadığı 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı.

Spor / 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:09
Galatasaray'dan 4 maçta 2 galibiyet
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4. özel maçını Panathinaikos ile oynadı. Bu müsabakadan önce sarı-kırmızılılar; Avusturya kampında RB Leipzig, Augsburg ve Bordeaux ile karşılaşmıştı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda RB Leipzig ve Augsburg'a yenilirken, Bordeaux'u mağlup etmeyi başardı.

İstanbul'daki Yunan ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Galatasaray böylece 4. hazırlık maçında ikinci galibiyeti aldı.

AugsburgAvusturyaGalatasarayPanathinaikosBordeaux


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