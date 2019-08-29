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Trabzon Avrupa'da gruplara kaldı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında AEK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer deplasmanda aldığı 3-1'lik skorun avantajı ile çıktığı maçta rakibine 2-0 mağlup olmasına rağmen deplasman golü kuralı gereği rakibini eledi ve Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Spor / 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
Trabzon Avrupa'da gruplara kaldı
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Trabzonspor çok zorlandığı AEK maçında turu geçmesini bildi. İlk maçta 3-1'lik avantajla sahadan ayrılan bordo-mavililer, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılmasına rağmen adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı. Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos Cuma günü belli olacak.

KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 3-1'in rövanşında AEK karşısına rotasyonlu kadro ile çıktı. AEK ile deplasmanda oynadıkalrı ilk maç ile ligin ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor müsabakalarında aynı 11'i sahaya süren Karaman, AEK kaşrısında rövanş mücadelesinde Hüseyin, Hosseini ile Sörloth'u yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine Campi, Fernandes ve Mikel'e 11'de görev verdi. Sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Kamil Ahmet Çörekçi ile yeni transfer Sturridge maçın kadrosunda yer almadı.

AEK'DA 4 DEĞİŞİKLİK

AEK'da teknik direktör Miguel Cardoso ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak göreve getirilen Nikolaos Kostenoglou, ilk maçtan farklı olarak 11'de 4 farklı oyuncuya görev verdi. Nikolaos Kostenoglou, ilk maçta forma giyen Svarnas, Verde, Paulinho ve Simao'nun yerine bu karşılaşmada Chyhrynskyi, Oikonomou, Bakakis ile Galanopoulos'u ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, AEK ile oynanan rövanş mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

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TrabzonsporAvrupa Ligi


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