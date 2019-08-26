TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.



Ligin ikinci haftası İstanbul'da İstanbulspor ile Altay arasında oynanan maçla tamamlandı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



Sezona galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Ümraniyespor, ikinci haftayı da 3 puanla kapattı. İlk haftayı lider geçen Fatih Karagümrük, averajla Hatayspor ve Ümraniyespor'un gerisine düştü.



Averajları 5 olan iki takımdan Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre rakibini geçerek haftayı lider kapattı.



- Haftanın sonuçları



TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:



Boluspor-Adana Demirspor: 0-0



Keçiörengücü-Osmanlıspor: 1-0



Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1



Altınordu-Fatih Karagümrük: 1-2



Ümraniyespor-Giresunspor: 4-1



Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor: 0-4



Bursaspor-Akhisarspor: 2-1



Adanaspor-Eskişehirspor: 3-2



İstanbulspor-Altay: 2-2



- Puan durumu



Ligin 2. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:





Takımlar O G B M A Y AV P 1. ÜMRANİYESPOR 2 2 0 0 7 2 5 6 2. HATAYSPOR 2 2 0 0 5 0 5 6 3. FATİH KARAGÜMRÜK 2 2 0 0 5 2 3 6 4. ADANA DEMİRSPOR 2 1 1 0 2 0 2 4 5. KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 2 1 1 4 6. ADANASPOR 2 1 0 1 3 3 0 3 7. AKHİSARSPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 8. OSMANLISPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 9. BURSASPOR 2 1 0 1 3 4 -1 3 10. BALIKESİRSPOR 2 1 0 1 2 3 -1 3 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 2 1 0 1 2 4 -2 3 12. İSTANBULSPOR 2 0 2 0 4 4 0 2 13. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1 14. BOLUSPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1 15. ALTAY 2 0 1 1 3 5 -2 1 16. ALTINORDU 2 0 0 2 1 3 -2 0 17. GİRESUNSPOR 2 0 0 2 1 6 -5 0 18. ESKİŞEHİRSPOR 2 0 1 1 3 4 -1 -5