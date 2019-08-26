Ligde ikinci hafta sonunda Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.
TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.
Ligin ikinci haftası İstanbul'da İstanbulspor ile Altay arasında oynanan maçla tamamlandı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Sezona galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Ümraniyespor, ikinci haftayı da 3 puanla kapattı. İlk haftayı lider geçen Fatih Karagümrük, averajla Hatayspor ve Ümraniyespor'un gerisine düştü.
Averajları 5 olan iki takımdan Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre rakibini geçerek haftayı lider kapattı.
- Haftanın sonuçları
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:
Boluspor-Adana Demirspor: 0-0
Keçiörengücü-Osmanlıspor: 1-0
Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Altınordu-Fatih Karagümrük: 1-2
Ümraniyespor-Giresunspor: 4-1
Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor: 0-4
Bursaspor-Akhisarspor: 2-1
Adanaspor-Eskişehirspor: 3-2
İstanbulspor-Altay: 2-2
- Puan durumu
Ligin 2. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ÜMRANİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2.
|HATAYSPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|4.
|ADANA DEMİRSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|6.
|ADANASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|7.
|AKHİSARSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|8.
|OSMANLISPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.
|BURSASPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|10.
|BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|12.
|İSTANBULSPOR
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|13.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.
|BOLUSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|15.
|ALTAY
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|16.
|ALTINORDU
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|17.
|GİRESUNSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|-5