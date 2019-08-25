Galatasaray uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Galatasaray Atiker Konyaspor'u ağırladı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Uzatma dakikalarında yediği golle son şampiyon 3 puandan oldu. Galatasaray'ın golünü 60. dakikada Ryan Babel kaydetti. Atiker Konyaspor'un golünü ise 90+6'da Jens Jonsson attı.



VAR uyardı! Seri oyundan direk atıldı



Maçın 75 dakikasında Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda önce sarı kart gördü daha sonra maçın hakemi Mete Kalkavan'a yapılan uyarılar sonucunda VAR sistemine bakıldı.



Kalkavan pozisyonu tekrar inceledikten sonra kararını değiştirerek Seri'ye kırmızı kart gösterdi.





