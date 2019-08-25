Trabzonspor kazanmayı bildi

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan maçı Trabzonspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Abdülkadir Ömür ve 78. dakikada Joao Pereira attı.



Bu sonuçla Trabzonspor sezonun ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükseltti, Yeni Malatyaspor ise 3 puanda kaldı. Ligin üçüncü haftasında Trabzonspor perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçında AEK ile karşılaştıktan sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.