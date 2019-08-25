Sinan Engin müjdeyi verdi!

Duayen futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo ve Galatasaray'ın transferi için büyük uğraşlar verdiği Radamel Falcao için, "'Galatasaraylılar rahat olun Falcao gelecek. Fenerbahçeliler siz de rahat olun Gustavo yüksek ihtimalle bitecek' dedi
Beyaz TV'nin popüler programı Beyaz Futbol yine gündeme bomba gibi düştü.
Transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşırken taraftarın transfer beklentileride artıyor. Süper Lig'in 3 büyüklerinin transferler söylentileriyle ilgili konuşan duayen futbol yorumcusu, eski futbolcu Sinan Engin, 'Galatasaraylılar rahat olun Falcao gelecek. Fenerbahçeliler siz de rahat olun Gustavo yüksek ihtimalle bitecek' dedi.
Beşiktaş'ın transferler söylentilerini de değerlendiren Engin, 'Yönetim bakıyor. Fikret Orman önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidecek' ifadelerini kullandı.