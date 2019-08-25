Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sinan Engin müjdeyi verdi!

Duayen futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo ve Galatasaray'ın transferi için büyük uğraşlar verdiği Radamel Falcao için, "'Galatasaraylılar rahat olun Falcao gelecek. Fenerbahçeliler siz de rahat olun Gustavo yüksek ihtimalle bitecek' dedi

Spor / 25 Ağustos 2019 Pazar 01:17
Sinan Engin müjdeyi verdi!
Video için tıklayın

Beyaz TV'nin popüler programı Beyaz Futbol yine gündeme bomba gibi düştü.

Transfer döneminin sonlarına doğru yaklaşırken taraftarın transfer beklentileride artıyor. Süper Lig'in 3 büyüklerinin transferler söylentileriyle ilgili konuşan duayen futbol yorumcusu, eski futbolcu Sinan Engin, 'Galatasaraylılar rahat olun Falcao gelecek.  Fenerbahçeliler siz de rahat olun Gustavo yüksek ihtimalle bitecek' dedi.

Beşiktaş'ın transferler söylentilerini de değerlendiren Engin, 'Yönetim bakıyor. Fikret Orman önümüzdeki hafta İngiltere'ye gidecek' ifadelerini kullandı.  

Fikret OrmanBeyaz FutbolFutbol YorumcusuBeşiktaşEski Futbolcu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar