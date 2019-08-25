Sinan Engin müjdeyi verdi!

Duayen futbol yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Luis Gustavo ve Galatasaray'ın transferi için büyük uğraşlar verdiği Radamel Falcao için, "'Galatasaraylılar rahat olun Falcao gelecek. Fenerbahçeliler siz de rahat olun Gustavo yüksek ihtimalle bitecek' dedi