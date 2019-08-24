Fenerbahçe liderliği korudu!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.



Başakşehir'in golünü 32. dakikada Crivelli kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 77. dakikada Vedat Muriqi ve 90+3'te Dirar kaydetti.



Direkten döndü



16. dakikada Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Vedat Muriqi'nin vuruşu direkten döndü



VAR'la iptal



Sarı-lacivertli ekibin 44. dakikada bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Deniz Türüç'ün savunma arkasına kaçtığı anda ilk etapta devam edildi ve Muriç golü kaydetti. Ancak incelemeler sonucunda Deniz'in önde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gol verilmedi.



Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise puansız şekilde 16. sırada yer aldı

