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'Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim'

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma:'Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim'

Spor / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:54
'Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim'

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.

Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.'

Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Fikret OrmanBasın ToplantısıRicardo QuaresmaSüper LigBeşiktaş


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