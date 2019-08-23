Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milliler Yunan'a set vermedi

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 1. gün mücadelesinde Flenin Sultanları, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti.

Spor / 23 Ağustos 2019 Cuma 21:30
Milliler Yunan'a set vermedi

Ankara Arena’da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Türkiye’nin rakibi, 2019 yazında Avrupa Gümüş Ligi’nde bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan ve eleme aşamasında maç dahi kaybetmeyen Yunanistan’dı.

Zor geçmesi beklenen maçta Türkiye, rakibi karşısında 3. sette 10-0’lık bir seri yakaladı. Filenin Sultanları, maç genelinde 25-21, 25-18, 25-8’lik setlerle Yunanistan’a üstünlük sağladı ve grup maçlarına galibiyetle başladı.

Türkiye, grubun ikinci maçında yarın 19.30’da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.


AvrupaFilenin SultanlarıTürkiyeFinlandiyaBronz Madalya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar