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Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Galatasaray, Mitroglou’nun boşluğunu Türk forvetle dolduracak.

Spor / 23 Ağustos 2019 Cuma 22:57
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Falcao'nun gelişi yılan hikâyesine dönerken, Kostas Mitroglou'nun da PSV'ye gitmesiyle forvet sayısı bire düştü. Elinde sadece santrfor olarak Mbaye Daigne kalan, sarı-kırmızılılar arayışa girerken listeye Mevlüt Erdinç girdi.

Başakşehir'in kadroda düşünmediği ve ayrılması için yol gösterdiği 32 yaşındaki golcüyü, Cim-Bom dışında Ç.Rizespor, Antalyaspor ve ligin yeni takımı Gazişehir de istiyor. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Mevlüt, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Tarafların anlaşması halinde milli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Mevlüt'ün görüştüğü takımlar var. Büyük ihtimalle bizden ayrılacak" diyerek bu transferi doğruladı.

GalatasarayMevlüt ErdinçOkan BurukAntalyaspor


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