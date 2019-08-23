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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor / 23 Ağustos 2019 Cuma 20:17
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Maçına Hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Can Bartu TesisleriTeknik DirektörFenerbahçeSüper LigMedipol Başakşehir


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