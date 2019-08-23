Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladığı belirtildi.



Üç gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idmanı, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.



Sarı-lacivertli takım, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.



